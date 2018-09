Stati Uniti-Messico, agli insulti risponde prendendo in giro l’avversario per la bassa statura

15 settembre 2018

Scambio di ‘complimenti’, per così dire, fra l’attaccante del Messico Diego Lainez ed il difensore centrale statunitense Matt Miazga, nel corso dell’amichevole giocata a Nashville fra le due nazionali: il centroamericano rivolge degli insulti (non chiaro di che natura) al difensore del Nantes, il quale risponde prendendo ripetutamente in giro l’avversario per la bassa statura, scatenando così un principio di rissa.

All’origine della lite un contrasto di gioco, il fallo in attacco di Lainez. Per la cronaca il match è terminato 1-0 per gli U.S.A.

LEGGI ANCHE: Corea del Sud-Colombia, gesto razzista di Cardona: “imita” gli occhi a mandorla