Juventus, buona la prima ma quanta fatica con il Chievo: 3-2 con goal nel recupero. Ronaldo manda Sorrentino KO

19 agosto 2018

Esordio con vittoria in campionato per i campioni in carica della Juventus, che faticano però tantissimo al Bentegodi: riescono ad avere ragione del Chievo solo nel finale, con la rete di Bernardeschi che vale il 3-2 finale.

Poco prima il portiere dei gialloblù Sorrentino, fino ad allora autore di una grande prova, era dovuto uscire per i postumi dello scontro con Cristiano Ronaldo, in ombra al suo attesissimo esordio.

Gara preceduta dalle polemiche prima per il caro biglietti, poi perché s’è giocato (così come Lazio-Napoli 1-2) nel giorno del lutto nazionale per la tragedia di Genova (salito a 43 il conto delle vittime).

Bianconeri in vantaggio con Khedira al 3′, il primo tempo termina in parità per effetto della rete di Stepinski. Asini Volanti clamorosamente avanti al 56′ grazie al goal dell’ex Giaccherini (su rigore, assegnato per il contatto tra il ginocchio sinistro di Cancelo e quello destro dello stesso Giaccherini ); al 32′ della ripresa autogoal di Bani (per qualche istante era sembrato che il goal fosse di Bonucci, anche perché l’ex Milan festeggia come l’avesse segnato lui), infine Bernardeschi al 48′.

All’85’ annullato un goal a Mandzukic per fallo di mano di Ronaldo; nel corso dell’azione lo scontro fra lo stesso Ronaldo e Sorrentino, che ha la peggio e rimane a terra per diversi secondi. Polemiche per l’esultanza di Chiellini e Dybala (prima che l’arbitro Pasqua annullasse la rete), l’argentino si è poi scusato puntualizzando di non essersi reso contro delle condizioni dell’estremo difensore.

TABELLINO

CHIEVO-JUVENTUS 2-3. Marcatori: 3′ Khedira (J), 38′ Stepinski (C), 11′ st rig. Giaccherini (C), 32′ st aut. Bani (C), 48′ st Bernardeschi (J)

Chievo Verona (4-3-3): Sorrentino (46′ st Seculin); Cacciatore, Rossettini, Bani, Tomovic; Hetemaj (33′ st Obi), Radovanovic, Rigoni; Giaccherini, Stepinski (21′ st Djordjevic), Depaoli. A disp.: Semper, Jaroszyinski, Birsa, Barba, Tanasijevic, Kiyine, Meggiorini, Pellissier, Leris. All.: D’Anna

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira (39′ st Emre Can), Pjanic; Cuadrado (11′ st Bernardeschi), Dybala, Douglas Costa (19′ st Mandzukic); C. Ronaldo . A disp.: Perin, Pinsoglio, Barzagli, Rugani, Benatia, Matuidi, Bentancur. All.: Allegri

Arbitro: Pasqua Ammoniti: Radovanovic, Tomovic (C)