Ciclismo, ancora in coma il 18enne Michael Antonelli. Era caduto in una scarpata durante la Firenze-Viareggio

18 agosto 2018

“Continuano ad essere molto gravi” le condizioni di Michael Antonelli, il ciclista 18enne sammarinese precipitato in una scarpata a San Marcello (Pistoia) il 15 agosto durante la 72/a Firenze-Viareggio, classica toscana di Ferragosto per dilettanti (categoria Elite under 23).

È quanto rende noto la sua squadra, la Mastromarco Sensi Nibali.

“Nelle ultime ore – si legge in un comunicato – non ci sono state, in nessun senso, sostanziali evoluzioni del quadro clinico del corridore che continua ad essere ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Careggi di Firenze in stato di coma. La prognosi è riservata”.

La squadra chiede “a tutti il massimo della discrezione e della riservatezza nel rispetto di Michael e della sua famiglia”.

L’INCIDENTE. L’episodio è accaduto a Limestre, sull’Appennino Pistoiese.

Il corridore era stato vittima di un grave incidente durante la Firenze-Viareggio di Ferragosto: come riporta gazzetta.it, la caduta è avvenuta intorno alle 10.30 circa, in un tratto in discesa dal monte Oppio, nel Pistoiese, che i ciclisti stavano affrontando a una velocità tra 60 e 70 km/h.

Il giovane sammarinese è uscito di strada, finendo nel precipizio sottostante.

