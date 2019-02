Collovati: “Mi si rivolta lo stomaco quando le donne parlano di tattica”

18 febbraio 2019

Bufera su Fulvio Collovati che ha attaccato violentemente le “donne che parlano di tattica” durante la trasmissione di Rai 2 “Quelli che il Calcio”.

L’ex calciatore campione del mondo nell’82, oggi opinionista tv, spiega come gli “si rivolti lo stomaco” sentendo le donne parlare di “esterni o 4-4-2”, visto che di tattica loro non possono “capire come gli uomini”. Un punto di vista che fa discutere….