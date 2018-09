Aragon, Marquez batte Dovizioso e mette le mani sul titolo; podio Iannone, ottavo Rossi

Marc Marquez si aggiudica il Gran Premio MotoGP ad Aragon al termine di un duello entusiasmante per la vittoria cui per un frangente è riuscito a prender parte anche Andrea Iannone su Suzuki, terzo al traguardo davanti al compagno Rins. Valentino Rossi, autore di una qualifica ‘horror’, risale fino all’ottava posizione finale, facendo meglio del compagno Viñales decimo.

Gli altri italiani: settimo Petrucci, 11esimo Morbidelli.

Cade alla seconda curva del primo giro il poleman Lorenzo, che viene sbalzato dal suo mezzo dopo essere andato largo.

Con questo successo, quando mancano 5 appuntamenti al termine della stagione, il campione del mondo in carica si porta a +72 sul diretto inseguitore Dovizioso: quasi 3 gare di margine.

CLASSIFICA: 1. Marquez 246; 2. Dovizioso 174; 3. Rossi 159; 4. Lorenzo e Viñales 140 (costruttori: Honda 281, Ducati 253, Yamaha 202).

