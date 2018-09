Uefa: torna la Coppa delle Coppe? Lo ha annunciato Andrea Agnelli

11 settembre 2018

Sta per nascere una nuova competizione internazionale per club che affiancherebbe la Champions League e l’Europa League. Il nuovo torneo partirebbe dalla stagione 2021/22 e sarebbe una riedizione della vecchia Coppa delle Coppe. Lo ha annunciato il presidente della Juventus Andrewa Agnelli nella sua qualità di presidente dell’Eca, l’associazione dei club europei: “In attesa dell’approvazione dell’UEFA, è stata data luce verde per introdurre un terzo concorso, portando il numero complessivo di club a 96, a partire dalla stagione 2021/22”.

Quanto al futuro del calendario di match internazionali, Agnelli ha aggiunto che “Il modello attuale ha bisogno di essere modernizzato. Una valutazione dettagliata del calendario internazionale delle partite esistenti è necessaria prima di presentare un nuovo modello post-2024”.

L’ultima edizione della vecchia Coppa delle Coppe fu disputata nel 1998-99 e fu vinta dalla Lazio. L’Italia l’ha vinta 7 volte, una meno dell’Inghilterra che ha il record di successi nel torneo.