L’ex nazionale Fiore attacca Balotelli: “Non merita la maglia da titolare”

8 settembre 2018

Stefano Fiore, 38 presenze in nazionale e argento ad Euro 2000, ai microfoni di RMC Sport Network esprime un secco giudizio nei confronti di Mario Balotelli: “Non sarebbe meritevole di una maglia da titolare”.

Nell’esordio azzurro in Nations League, primo impegno ufficiale anche per il c.t. Mancini, è stata evitata la sconfitta ma in pochi si salvano e fra questi non c’è Mario Balotelli, anche al netto della scarsa forma apparso un filo indolente.

Così si è espresso sulla punta del Nizza l’ex centrocampista della Lazio e dell’Italia: “Su Balotelli mi sono espresso tante volte. È una ulteriore scommessa per Mancini, anche se credo che per lui siano passati troppi treni. È un bravissimo giocatore ma non ha saputo sfruttare il suo talento e le occasioni che ha avuto: per me non sarebbe neanche meritevole di una maglia da titolare”.

Sulle tante novità in formazione (Biraghi titolare su tutte): “Si è alla ricerca di un qualcosa di nuovo. Nella Nazionale è difficile ritrovare i meccanismi consueti che si hanno nei club. Ho visto qualche idea e buona volontà, ma c’è ancora tanto lavoro da fare”.

Il problema, spiega, è anche tecnico: “A noi mancano i campioni, non abbiamo un giocatore all’altezza di Lewandowski, che ha propiziato con una giocata singola il gol dello 0-1. Dobbiamo lavorare sul concetto di squadra, l’Italia deve diventare tale il più presto possibile perché non ci sono individualità eccellenti”.

