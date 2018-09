Berlusconi torna nel calcio? Tratta l’acquisto del Monza insieme a Galliani

4 settembre 2018

Silvio Berlusconi è pronto a tornare nel mondo del calcio ad 81 anni e con lui ci sarà il suo braccio destro storico Adriano Galliani (74 anni), ma non nel Milan di cui è stato presidente per 3 decadi: l’ex presidente è infatti ad un passo dall’acquisto del Monza, club di Serie C.

A riportarlo è Sky Sport, che aggiunge come dopo una telefonata da parte di un rappresentante di Berlusconi a Nicola Colombo, presidente appunto del Monza 1912, il discorso si è approfondito.

La famiglia Colombo potrebbe mantenere una quota di minoranza o cedere l’intero pacchetto a Berlusconi e Galliani, che in questa nuova avventura potrebbe non figurare solo nella consueta veste di a.d., ruolo che ricopriva al Milan, ma anche come azionista del club, lui che peraltro è nativo della cittadina brianzola.

LA SERIE C 2018/19. Il campionato di Serie C quest’anno prenderà il via (salvo ulteriori rinvii) il 16 settembre: si attendono i responsi definitivi, attesi per venerdì, sulla composizione della Serie B (ri-disegnata a 19 squadre e nel frattempo giunta alla seconda giornata) e il ricorso di Catania e Novara, escluse all’ultimo momento quando sembrava dovessero essere ripescate, per decisione del commissario FIGC in accordo con la maggioranza dei club della serie cadetta.

