Europa League 2018/19, i gironi: bene il Milan, gruppo duro per la Lazio. Non ci sarà l’Atalanta

Nella tarda serata di ieri, giovedì 30 agosto, si sono conclusi i match di ritorno del play-off di Europa League, che ha consegnato la lista definitiva delle 48 partecipanti, fra cui spiccano Chelsea, Arsenal e Siviglia. Ma anche Milan e Lazio (cui è toccato un girone duro) potranno dire la loro per la vittoria del torneo.

Da non sottovalutare il Lipsia ed il Marsiglia dell’ex tecnico della Roma Garcia nonché di Strootman, acquistato per circa 30 milioni dal club francese.

Non ci sarà invece l’Atalanta: doppio 0 a o contro il Copenaghen, che la spunta 4-3 ai rigori in Danimarca: decisivi gli errori del ‘Papu’ Gomez e dell’ex Cornelius, che ha battuto l’ultimo rigore (e poche ore dopo è passato al Bordeaux, insieme a Karamoh dell’Inter).

La finale sarà il 29 maggio 2019 allo Stadio Olimpico di Baku, Azerbaigian.

In precedenza era stato effettuato il sorteggio dei gironi tre e poi dei calendari della Champions.

FASE A GIRONI (si gioca di giovedì, con 2 fasce orarie: 18.55 e 21.00).

20 settembre: prima giornata

4 ottobre: seconda giornata

25 ottobre: terza giornata

8 novembre: quarta giornata

29 novembre: quinta giornata

13 dicembre: sesta giornata

FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA

14 febbraio: sedicesimi di finale, andata

21 febbraio: sedicesimi di finale, ritorno

7 marzo: ottavi di finale, andata

14 marzo: ottavi di finale, ritorno

11 aprile: quarti di finale, andata

18 aprile: quarti di finale, ritorno

2 maggio: semifinali, andata

9 maggio: semifinali, ritorno

29 maggio: finale, Stadio Olimpico di Baku

