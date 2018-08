Vieri spara a zero su Moratti: “Non m’interessa di lui, vale zero”. E la Champions…

30 agosto 2018

Nel corso di una sessione di domande&risposta con i follower su Instagram, Christian Vieri spara a zero sul suo antico nemico Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter: “Non m’interessa di lui, vale zero”.

“Bobo”, cui presto l’ex Velina COstanza Caracciolo darà il suo primogenito, ha militato nell’Inter fra il 1999 ed il 2005, segnando 123 reti in 190 presenze, vincendo però solo la Coppa Italia del 2004/05 e vivendo anche il dramma sportivo del 5 maggio 2002.

Quando la sua esperienza in nerazzurro era già terminata, scoprì di essere stato pedinato e soprattutto intercettato telefonicamente su richiesta di Moratti, cui fece causa: gli vennero infine riconosciuti 80 mila euro di risarcimento.

Un follower gli chiede se c’è speranza che si riappacifichi con l’Inter, la sua risposta: “L’Inter non mi ha fatto niente, era la gente che lo gestiva.

Se ho avuto modo di parlare di nuovo con Moratti? No, non mi interessa. Vale zero. Ma San Siro mi manca, lì ho dato tutto, e ho amato veramente l’Inter, pensavo ci avrei chiuso la carriera”.

Il 5 maggio è un epilogo che “ancora non mi spiego neanche io”; definisce Spalletti “allenatore da Inter”, mentre Guardiola è “il miglior allenatore del mondo”.

Sulla Lazio: “Grande affetto quando giocavo, eravamo devastanti. Oggi zero, non mi piace Lotito”.

Chi vincerà la Champions? “Barcellona, Juve, Psg o Manchester City”.

Su Borriello, che si è trasferito al club di terza serie spagnola dell’UD Ibiza: “Contento per lui, vincerà il campionato”.