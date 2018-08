San Sebastian, terribile caduta di gruppo: hanno la peggio Bernale e Landa (che sbatte di faccia)

5 agosto 2018

A 18 km dalla conclusione della Classica San Sebastian (Paesi Baschi; 38esima edizione) la sbandata dell’americano King della Dimensione Data ha causato una caduta di gruppo: hanno la peggio il colombiano Bernal (Team Sky), che ha riportato un trauma facciale, e gli spagnoli Landa (Movistar) e Gorka Izagirre (Bahrain-Merida).

Sia Bernal che Landa rimangono a bordo della carreggiata per ricevere le cure mediche del caso: non saranno in grado di continuare.

Per la cronaca, la vittoria va ad Alaphilippe: in gran forma il francese, reduce dalla conquista della Maglia a Pois di miglior scalatore al Tour de France.

La caduta. La 38esima edizione si è disputata sabato 4 agosto