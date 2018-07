Balotelli si allena col Nizza ma pensa al Parma, Niang del Torino: “Esci, così arrivo io”

29 luglio 2018

Curioso e probabilmente inopportuno il messaggio inviato via Instagram da M’Baye Niang a Mario Balotelli: “Fratello, esci dal campo che arrivo io”. Queste parole sono costate all’attaccante senegalese l’esclusione dall’amichevole di ieri, sabato 28, fra il suo Torino ed il Nizza di Supermario.

INTRECCIO DI MERCATO. Balotelli è tornato ad allenarsi con il Nizza, con il quale (contrariamente a quanto si credeva) ha ancora un anno di contratto.

Aveva disertato le prime sessioni di allenamento stagionali nella speranza di accasarsi altrove, al Marsiglia o meglio ancora in Italia.

Il Parma (scongiurato il rischio di tornare in Serie B) può pensare alla campagna acquisti e pare abbia puntato all’ex Inter e Manchester City, tornato in Nazionale.

Il Nizza sembra disposto a privarsene ed ha già individuato il sostituto in Niang, con i granata che a loro volta sono nell’ordine di idee di accettare la cessione (Mazzarri non vuole troppi attaccanti in rosa).

Ma il triangolo di mercato non si può chiudere se non si trasferisce prima Balotelli.

Da qui la pensata di Niang: “Fra’, esci dal campo che arrivo io”, a commento di un video dell’allenamento, con chiara allusione al mercato.

Per la cronaca, il Torino ha vinto 1-0 l’amichevole con il goal di Belotti al 10′.

