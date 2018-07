L’impresa del giovane Nicolas Haas: al primo giorno al Palermo si è già fatto odiare dai tifosi rosanero

26 luglio 2018

Un errore di espressione, forse. Anche per la conoscenza non troppo profonda dell’italiano e delle regole della comunicazione. Lo svizzero Nicolas Haas, appena arrivato al Palermo in prestito dall’Atalanta ha salutato i suoi ex tifosi con il messaggio sui social “Vorrei ringraziarvi a tutti i tifosi dell‘Atalanta per quest‘esperienza indimenticabile. Vi auguro un buon campionato. Ci vediamo l‘anno prossimo”.

Quel “Ci vediamo l’anno prossimo” ha fatto imbufalire i tifosi del Palermo che si sono sentiti snobbati, che hanno letto in quella frase la poca voglia di Haas di legare il suo futuro a quello del club siciliano. Pochi, pochissimi, invece, quelli che hanno con ottimismo letto in quella frase un appuntamento che lo svizzero, di 22 anni, ha voluto dare all’Atalanta per il prossimo campionato, da avversario, in Serie A.



Chi si dice felice di poter vivere parte dell’anno in Sicilia è la fidanzata di Haas, come ha scritto lei stessa sulle stories di instagram.