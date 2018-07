Coppa Italia, il tabellone: finale il 25 aprile. Inter-Milan e Juventus-Roma possibili semifinali

20 luglio 2018

A Milano è stato definito il quadro completo della prossima edizione della Coppa italia 2018/19: primo turno il 29 luglio, finale a Roma il 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione.

Le partite per le quali è prevista diretta televisiva verranno trasmesse dalla RAI.

Parteciperanno 78 società: 20 di Serie A, 22 di Serie B, 27 di Serie C e 9 del campionato Dilettanti.

Nel terzo entrano in gioco le squadre di Serie A che nella scorsa stagione si sono classificate fra il nono ed il diciassettesimo posto, più le tre neopromosse.

Le altre squadre della massima divisione debuttano nella competizione agli ottavi (cioè dal quinto turno).

Tutti i turni si giocheranno in gara unica, ad eccezione della semifinale.

Milan-Napoli, Atalanta-Juventus, Fiorentina-Roma e Lazio-Inter possibili quarti di finale; potrebbe ripetersi la finale dello scorso anno fra Juventus e Milan (la spuntarono i bianconeri, in un match caratterizzato dall’autogol di Kalinic e le due ‘papere’ di Donnarumma).

Di seguito gli incontri dei vari turni (le date possono subire variazioni per ragioni di programmazione televisiva), in fondo il tabellone come pubblicato dalla lega.

In ogni gara, hanno diritto di giocare in casa le squadre cui è stata attribuita (per sorteggio) la posizione di ingresso in tabellone contrassegnata dal numero più basso.

PRIMO TURNO (29 luglio)

Viterbese-Rende (1)

Sambenedettese-Sanremo (2)

Ternana-Pontedera (3)

Catania-Como (4)

Juve Stabia-Pistoiese (5)

Pisa-Triestina (6)

Monopoli-Piacenza (7)

Carrarese-Imolese (8)

Trapani-Campodarsego (9)

Suedtirol-Albalonga (10)

Feralpi Salò-Virtus Francavilla (11)

Siena-Sicula Leonzio (12)

Renate-Rezzato (13)

Monza-Matelica (14)

Casertana-AZ Picerno (15)

Alessandria-Giana Erminio (16)

Albinoleffe-Pontedera (17)

Vicenza-Chieri (18)

SECONDO TURNO (5 agosto)

Ascoli-Vincente 1 (1)

Spezia-Vincente 2 (2)

Carpi-Vincente 3 (3)

Foggia-Vincente 4 (4)

Verona-Vincente 5 (5)

Cremonese-Vincente 6 (6)

Brescia-Pro Vercelli (7)

Perugia-Novara (8)

Cittadella-Vincente 7 (9)

Benevento-Vincente 8 (10)

Cosenza-Vincente 9 (11)

Venezia-Vincente 10 (12)

Lecce-Vincente 11 (13)

Entella-Vincente 12 (14)

Salernitana-Vincente 13 (15)

Padova-Vincente 14 (16)

Livorno-Vincente 15 (17)

Crotone-Vincente 16 (18)

Pescara-Vincente 17 (19)

Palermo-Vincente 18 (20)

TERZO TURNO (12 agosto)

Sampdoria-Vincente 1 (1)

SPAL-Vincente 2 (2)

Sassuolo-Vincente 3 (3)

Vincente 4-Vincente 5 (4)

Parma-Vincente 6 (5)

Vincente 7-Vincente 8 (6)

Empoli-Vincente 9 (7)

Udinese-Vincente 10 (8)

Torino-Vincente 11 (9)

Frosinone-Vincente 12 (10)

Genoa-Vincente 13 (11)

Vincente 14-Vincente 15 (12)

Bologna-Vincente 16 (13)

Vincente 17-Vincente 18 (14)

Chievo-Vincente 19 (15)

Cagliari-Vincente 20 (16)

QUARTO TURNO (5 dicembre)

Vincente 1-Vincente 2 (1)

Vincente 3-Vincente 4 (2)

Vincente 5-Vincente 6 (3)

Vincente 7-Vincente 8 (4)

Vincente 9-Vincente 10 (5)

Vincente 11-Vincente 12 (6)

Vincente 13-Vincente 14 (7)

Vincente 15-Vincente 16 (8)

OTTAVI DI FINALE (13 gennaio)

Milan-Vincente 1 (1)

Napoli-Vincente 2 (2)

Lazio-Vincente 3 (3)

Inter-Vincente 4 (4)

Fiorentina-Vincente 5 (5)

Roma-Vincente 6 (6)

Juventus-Vincente 7 (7)

Atalanta-Vincente 8 (8)

QUARTI DI FINALE (30 gennaio)

Vincente 1-Vincente 2 (1)

Vincente 3-Vincente 4 (2)

Vincente 5-Vincente 6 (3)

Vincente 7-Vincente 8 (4)

SEMIFINALI (6 e 27 febbraio)

Vincente 1-Vincente 2 (1)

Vincente 3-Vincente 4 (2)

FINALE (25 aprile, Stadio Olimpico di Roma)

Di seguito il tabellone completo, come pubblicato dalla Lega.

