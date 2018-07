Da Palermo a Pechino con una Panda del ’92 in 40 giorni. L’avventura di tre ragazzi siciliani

5 luglio 2018

Due ragazzi e una ragazza, su una vecchia Panda 4×4 del 1992, dalla Sicilia alla Cina, da Palermo a Pechino, in 40 giorni. Una follia che partirà il 20 luglio per finire ad agosto. È l’avventura che si accingono a vivere Francesco Ciccio Ponzio, un ventisettenne ingegnere di Pantelleria che vive da 14 anni a Palermo, Giovanni Cipolla, agrigentino anche lui ingegnere e pure lui residente nel capoluogo siciliano, e Silvia Calcavecchio, palermitana di Palermo. Tutti con il tratto comune dell’amore per i viaggi non troppo comodi. L’idea è nata a Ciccio, dopo un Cammino di Santiago, in Spagna. Follia perché i tre partiranno senza un itinerario preciso, soltanto uno di massima, senza alberghi prenotati e senza idee certe sul ritorno.

L’avventura, in realtà, partita nello scorso settembre, quando i ragazzi reperiscono una vecchia Panda, ferma da sei anni, in un magazzino sgarrupato vicino a Patti, nel messinese. Il pandino è ridotto talmente male che il proprietario lo regala ai ragazzi che devono pagare soltanto il passaggio di proprietà. Lo tingono di bianco e blu e lo rimettono in sesto, quanto basta per pensare di partire. Mettono la loro storia su Instagram e la pagina schizza subito a 44.000 follower. Su facebook, da dove è stata tratta la foto di copertina, la pagina è neonata.

Pubblicano i video amatoriali della risurrezione del pandino, simbolo di per sè di indistruttibilità, le telefonate all’ambasciata cinese per i visti (con i due ragazzi che parlano con la voce registrata dall’altra parte del telefono) e l’itinerario. Dalla Sicilia alla Puglia, passaggio in Grecia, in Turchia e poi l’Asia infinita nelle strade delle vecchie repubbliche sovietiche fino alla Mongolia e alla Cina. Undici Stati e 11.000 km in tutto. Un viaggio “sull’antica “via della seta”, dal Mediterraneo all’Himalaya, dalla Sicilia all’antica Muraglia, sulle tracce di Alessandro Magno, sulle orme di Marco Polo, dall’Italia alla Cina IN AUTO, da Palermo….. “a Pechino col pandino”!”, scrive Cipolla sulla sua pagina facebook.

“Questo l’itinerario di viaggio a grandi linee”, precisano i ragazzi su instagram. “Chiaro che è impossibile sapere fin da ora quale strada esattamente percorreremo o quanto tempo spenderemo lungo il tragitto. Importante è invece che sappiate che quello che conta più per noi è esattamente il viaggio, lento, pieno di imprevisti e meraviglie, lungo, organizzato ma non troppo, per lasciare spazio a questi imprevisti che PER FORZA di cose non possono trascendere dall essenza di un viaggio, che anzi a volte ne sono l’anima, che lo rendono unico e che ti mettono alla prova, che ti fanno sentire vivo!! Penso sia meglio contemplarli con la giusta attitudine mentale, tanto possono capitare pure nel più sistemato ed organizzato dei viaggi, quindi tanto vale accettarli fin da subito come parte bella del fantastico viaggio.

Di arrivare a #pechino il prima possibile non ce ne frega assolutamente nulla, vogliamo goderci quello che ci sta nel mezzo tra noi e Pechino, vogliamo vedere con i nostri occhi il mondo, sentirlo scorrere tutto sotto i nostri piedi, accorgerci di quanto sia grande ma allo stesso tempo finito, dargli una concreta forma, contemplarne la delicata magnificenza, respirate tutta l aria che ci separa dalla meta, dormire ogni sera in un posto diverso il più possibile accampati sotto le stelle, osservare il cambiamento nei tratti e negli sguardi della gente di tutti i popoli che incontreremo per poi renderci conto alla fine che siamo tutti uguali, tutti fratelli, tutti accomunati dagli stessi valori e principi, che un sorriso ed un abbraccio lo trovi di certo pure dall altra parte del mondo,

che i confini esistono solo nella nostra testa!”

Buon viaggio, allora