Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sposano: “Sarà sulla spiaggia in Sardegna”

19 giugno 2018

L’ex campione di nuoto Filippo Magnini e la soubrette Giorgia Palmas si sposano: lo raccontano nel corso di un’intervista doppia per il prossimo numero del settimanale Chi, di cui sono uscite delle anticipazioni.

I due, che fanno coppia da soli 3 mesi, bruciano dunque le tappe; e affrontano anche il tema scottante della richiesta di squalifica di ben 8 anni che pende sul campo del ‘Magno’.

GIORGIA. Lei, splendida madrina del Giro 2017 ed ex di Brumotti (inviato di ‘Striscia’), racconta: “Io difendo il mio compagno, in primis come uomo e poi come atleta che ha reso grande l’Italia. Quindi prima superiamo questa battaglia, poi… Sì, parliamo di matrimonio e sarà sulla spiaggia in Sardegna“, terra dell’ex ‘velina’ di Striscia la Notizia.

Intanto ho presentato Filippo alla mia famiglia e anche alla mia bambina, Sofia“, nata nel 2008 dalla relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini.

FILIPPO. Le fa eco il pesarese, in carriera 1 argento olimpico, 4 ori mondiali e 17 europei: “Giorgia e io siamo predestinati a stare insieme e poi penso che nelle difficoltà l’unione si rafforzi. Per fortuna ho lei accanto e superata questa bufera, penseremo alle nozze”.

Magnini, ritiratosi lo scorso ottobre provocando anche la viva commozione della ex Federica Pellegrini, sta vivendo un momento delicato a causa dell’inchiesta per doping e favoreggiamento di doping, scattata in seguito ad alcune intercettazioni con un medico e un compagno in Nazionale.

E ha dovuto rivedere i suoi programmi: “Stavo per partire con mia sorella come concorrente di Pechino Express [reality show della RAI basato su missioni da realizzare in viaggio, n.d.r.] ma la procura sportiva ha chiesto 8 anni di squalifica, così ho deciso di rimanere a casa per difendermi.

Sono stato uno degli atleti più controllati, ma ne uscirò pulito anche questa volta. Credo che questo accanimento nei miei confronti sia dovuto al fatto che ho pestato i piedi a qualcuno…”

