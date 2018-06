L’interista April Summers si prepara al Mondiale: “Peccato per Mauro, farò il tifo per l’Inghilterra”

11 giugno 2018

La modella April Summers, nota tifosa dell’Inter ed ammiratrice di Icardi, questa volta si prepara al Mondiale al via giovedì 14 e come d’abitudine lo fa a colpi di scatti super-sexy: “Sono dispiace non poter seguire Mauro al Mondiale e festeggiare i suoi goal. Farò il tifo per il mio Paese. #England”.

La 30enne originaria di Londra, ormai da qualche tempo residente in Sardegna, non manca mai di scandire gli appuntamenti importanti legati ai nerazzurri regalando ai suoi follower immagini e video mozzafiato, come aveva fatto in occasione del derby d’andata.

Aveva una super-cotta per Roberto Mancini, ora invece le sue simpatie si appuntano soprattutto sul bomber e capitano, cui è andato un ‘ringraziamento speciale’ in occasione della conquista del quarto posto che vale la Champions.

Si era spogliata per perorare la causa della sua convocazione in Russia, ma non è servito: Mauro Icardi, come noto, non è stato convocato fra i 23 dell’Argentina.

Chissà che ne pensa il capocannoniere del campionato, sentimentalmente impegnato; e soprattutto la moglie-agente Wanda Nara, che dall’Africa, dove è in vacanza con lui, continua a condividere immagini altrettanto ‘hot’.

