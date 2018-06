Play-off di Serie B e Serie C, si gioca per la finale. Scendono in campo Palermo, Catania e Pippo Inzaghi

10 giugno 2018

È giorno di play-off, sia per la Serie B che per la Serie C: si giocano oggi le semifinali di ritorno, con regolamenti diversi per le due divisioni. Il caso degli sms fra giocatori di Spezia e Parma potrebbe mettere in discussione la promozione in massima serie dei ducali.

Scende in campo più di mezza mezza Sicilia: almeno 2 milioni fra tifosi e simpatizzanti seguiranno Palermo e Catania impegnate in casa rispettivamente contro il Venezia ed il Siena, le altre sfide Cittadella-Frosinone e Südtirol-Cosenza. Ma andiamo con ordine.

SERIE B. Gare in diretta Sky. Le sfide di andata si sono giocate in casa della squadra peggio classificata e sono terminate entrambe 1-1: in caso di parità passano le squadre che oggi giocano in casa.

I goal segnati in trasferta non valgono di più; non sono previsti tempi supplementari né rigori.

Di conseguenza, a Palermo e Frosinone basta un pareggio per accedere alla finale, mentre il Venezia di Pippo Inzaghi ed il Cittadella non hanno altra scelta che vincere entro i 90′ regolamentari, con qualsiasi punteggio.

PALERMO-VENEZIA, h. 18.30. Probabili formazioni:

PALERMO (4-3-1-2): Pomini; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Gnahoré, Jajalo, Murawski; Coronado; La Gumina, Nestorovski. All. Stellone.

VENEZIA (3-5-2): Audero; Andelkovic, Domizzi, Modolo; Bruscagin, Pinato, Stulac, Suciu, Garofalo; Litteri, Geijo. All. Filippo Inzaghi.

FROSINONE-CITTADELLA, h. 21.00. Probabili formazioni:

FROSINONE (3-5-2): Vigorito; M. Ciofani, Terranova, Krajnc; Matarese, Chibsah, Gori, Koné, Crivello; Ciano, Dionisi. All. Longo.

CITTADELLA (4-3-1-2); Alfonso; Salvi, Varnier, Adorni, Benedetti; Bartolomei, Iori, Pasa; Schenetti; Kouame, Vido. All. Venturato

LA FINALE. Gare di andata e ritorno: mercoledì 13 giugno 2018, h. 20.30; e sabato 16 giugno 2018, h. 20.30. Ritorno sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

Stesso regolamento della semifinale, dunque in caso di parità niente supplementari né rigori, è promossa la squadra meglio classificata (nell’ordine, sarebbero: Frosinone, Palermo, Venezia, Cittadella).

SERIE C. All’andata Siena-Catania 1-0, stesso punteggio in Südtirol-Cosenza. In questo caso non conta il piazzamento in campionato: in caso di parità di goal, si va ai tempi supplementari e poi eventualmente ai rigori. Anche in questo caso, le reti segnate in trasferta non valgono doppio.

A Siena e Südtirol basta dunque un pareggio, entro il 90′ o eventualmentematurato ai supplementari; in caso di vittoria di Catania e Cosenza con un goal di scarto, supplementari ed eventuali rigori.

CATANIA-SIENA, h. 20.30. Diretta streaming su elevensports.it. Probabili formazioni:

CATANIA (3-5-2): Pisseri; Aya, Tedeschi, Bogdan, Barisic, Lodi, Biagianti, Rizzo, Porcino, Russotto, Curiale. All. Cristiano Lucarelli

SIENA (4-3-3): Pane, Rondanini, Panariello, Sbraga, Iapichino; Bulevardi, Gerli, Vassallo, Negli, Marotta, Santini. All. Mignani

COSENZA-SÜDTIROL, h. 20.30. Diretta TV Rai Sport. Probabili formazioni:

COSENZA (3-5-2): Saracco, Idda, Boniotti, Pascali; D’Orazio, Bruccini, Palmiero, Mungo, Corsi; Tutino, Okereke. All. Braglia

SUDTIROL (3-5-2): Offredi; Erlic, Baldan, Vinetot; Tait, Broh, Smith, Fink, Frascatore; Costantino, Candellone. All. Paolo Zanetti

Finale in gara unica a Pescara, sabato 16 h. 20.30. In caso di parità supplementari ed eventuali rigori.

LEGGI ANCHE: Play-off fuori controllo: 3 espulsi Bari, a Siena rigore al 10′ di recupero e polizia