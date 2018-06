L’ex Milan e Juventus Altafini: “Non ho più nulla, vivo con la pensione sociale. A Sky invidiosi”

10 giugno 2018

Una carriera ai più alti livelli, quasi due decenni fra Milan, Napoli e Juventus: eppure, spiega José Altafini, “vivo con la pensione sociale da 700 euro. Non ho pensato a mettere soldi da parte”. Non lo ha aiutato certo l’addio a Sky, che motiva così: “Qualcuno era invidioso di me. Ho preferito lasciate”.

DIFFICOLTÀ ECONOMICHE. Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex grande bomber (oltre 300 goal in carriera) spiega di dover continuare a lavorare alla soglia degli 80 anni, che compirà il prossimo 24 luglio).

Lo abbiamo visto da testimonial di Snai, ma lavora anche in un’azienda di campi sintetici: “L’azienda non è mia, magari. Io aiuto, trovo clienti, faccio, promuovo. Sono testimonial.

Devo lavorare, bisogna sempre lavorare a questo mondo”.

Non si gode la dorata pensione del campione? “Io non ho la pensione da calciatore, non sono riuscito a farla. Ho versato solo tre anni di contributi. Quando ero andato a chiedere il riscatto mi avevano chiesto 70 milioni di lire di arretrati e ho detto: ‘ciao, amici'”.

E quindi niente pensione? “Ho quella sociale, 700 euro al mese. Diciamo che sono tornato un po’ alle origini.

Quando un uomo vive senza mai pensare ai soldi, i soldi non li fa. E io ho vissuto così , non ho mai cercato il denaro. Volevo solo divertirmi, in campo e fuori, senza tanti calcoli. Ho molti difetti ma non sono tirchio e nemmeno invidioso dei miliardari”.

STIPENDI, ‘POESIA’ E FISCO. Com’ era lo stipendio da calciatore? “Quello più alto lo prendevo alla Juventus, l’ultimo anno 67 milioni di lire lorde, 42% di tasse, una casa ne costava 100. In Brasile al Palmeiras erano 400 cruzeiros al mese, circa 100 euro..

Cifre comunque importanti quelle guadagnate in Italia, anche se non paragonabili a quelle di oggi: “I calciatori non facevano i miliardi e nel mio caso ancora meno perché non avevo quel tipo di testa. Per esempio, quando sono andato a Napoli avevo dimezzato la paga per essere libero di andarmene quando volevo.

Per me il calcio è poesia e quando uno è poeta pensa poco al denaro. Se poi è come me, fa anche delle sciocchezze”.

Ad esempio, spiega, “quando sono venuto in Italia chiamato dal Milan, ho commesso un errore grandissimo: contratto in cruzeiros brasiliani. Una moneta che in quegli anni si è svalutata tantissimo e così io guadagnavo sempre meno”.

Insomma, Altafini, è costretto a correre più di prima? “Diciamo che devo lavorare per vivere ma sono contento. Ho solo qualche problemino con il Fisco, come tanti italiani, ma lasciamo perdere”.

SPIRITISMO E DONNE. Sul piano personale, racconta di essere cattolico ma di credere anche nello spiritismo: “In Brasile c’ è questo sincretismo. Credo nello spirito guida e nei medium”.

E le donne? “Non mi guardano più”.

A tal proposito, a suo tempo visse una storia simile a quella del triangolo Maxi Lopez-Icardi-Wanda Nara: iniziò una relazione con la moglie di Barison, compagno di squadra.

Ma non ci sta a passare per colui che ‘ruba la donna all’amico’: “Questa storia di Barison la devo raccontare bene una volta per tutte. Eravamo compagni di squadra e amici al Milan e poi al Napoli. Quando è scoccata la scintilla, i nostri matrimoni, che già traballavano all’epoca del Milan, erano praticamente finiti.

Con Anna comunque siamo ancora insieme. Voglio dire, è stata una cosa seria, non un tradimento. Come Icardi, lui l’ha sposata e hanno pure dei figli, cavolo”.

L’ADDIO A SKY. Come mai, se ha bisogno di lavorare, ha lasciato Sky, ormai da oltre un anno? “Sono arrivati in Sky dei personaggi che mi facevano la guerra per prendere il mio posto e io ho detto tanti saluti, amici.

In Italia a volte viene premiata la raccomandazione e non la competenza. Mettono i giovani che urlano senza fantasia. Quando li sento abbasso il volume. Io ho inventato il manuale del calcio, il golasso…».

MONDIALE. Il 14 giugno prende il via il Mondiale in Russia. Chi lo vincerà? “Brasile o Spagna: io tifo per loro, visto che manca l’Italia”.

Per Altafini 8 presenze con il Brasile, 6 con l’Italia da oriundo. Ma sembra di intuire che si senta più italiano. L’ex attaccante conferma: “Le mie origini sono italiane. Mio nonno era di Giacciano, Rovigo. Mia nonna di Caldonazzo, Trento. Quando non ci sarò più voglio le mie ceneri sul Po, così arrivano in Polesine e io torno da dove sono venuto, alle mie radici”.

