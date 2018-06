Roland Garros, impresa storica del palermitano Cecchinato: batte Djokovic ed è in semifinale

5 giugno 2018

Stratosferica impresa di Marco Cecchinato: a Parigi il 25enne palermitano, numero 72 del ranking, dopo 3 ore e 26 minuti batte al quarto set Nole Djokovic accedendo alla semifinale del Roland Garros: 6-3 7-6 (7-4) 1-6 7-6 (13-11), dopo 3 match point annullati dal serbo ma anche 2 set point per lo stesso.

Affronterà l’austriaco Dominic Thiem, numero 8 del mondo.

E vince mostrando una tenuta nervosa nettamente superiore a quella del ben più esperto avversario, che durante il tie-break del quarto set prima chiede il sostegno del pubblico facendo un gesto con la mano alle orecchie, poi dopo un errore se la prende con un fantomatico tifoso che lo avrebbe disturbato.

Nel primo set Cecchinato conquista il break al quarto gioco e lo mantiene fino alla fine, chiudendolo con un ace.

Nel secondo l’italiano si porta sul 2-0 30-0, Djokovic reagisce e ribalta il game portandosi fino al 3-2. Si continua con incredibile equilibrio fino al tie-break, in cui la spunta ancora Cecchinato 7-4: due set a zero. Arriva la reazione furiosa del vincitore di 12 tornei Slam che si aggiudica senza storia il terzo set (1-69 e sempre poter fare altrettanto nel quarto, in cui si porta sul 4-1. Ma è qui che Cecchinato conferma di essere davvero un tennista di stoffa, rientrando anche psicologicamente nell’incontro e risalendo, si arriva al 5-5 e poi al 6-6.

Grande equilibrio nel tie-break: 6-6, poi 7-7: alla fine, dopo 3 match-point annullati da una parte e 2 dall’altro, arriva il 13-11 finale con un lunghissimo passante: firmata l’impresa, davvero straordinaria e storica per il tennis italiano. Letteralmente, perché non accadeva da 40 anni, quando fu Barazzutti a raggiungere la semifinale.

Un outsider, per alcuni persino allo sconosciuto: tanto che la tennista Genie Bouchard, facendo i complimenti, chiede: “Chi è questo tipo che gioca contro Djokovic?”.

Eppure il talento non manca, anche se è servito un po’ di tempo ed un pizzico di fortuna per farlo emergere: lo scorso 29 aprile infatti si è aggiudicato il suo primo torneo del circuito maggiore all’ATP 250 di Budapest, da lucky loser: aveva cioè preso parte al torneo ripescato per l’infortunio di un avversario.

Si ferma invece agli ottavi Fabio Fognini, eliminato da Cilic.

Who is this guy that Djokovic is playing? 😅👏🏼 #RG18 — Genie Bouchard (@geniebouchard) June 5, 2018

Giant Killer! Marco Cecchinato takes out former champion Djokovic in a blockbuster match 6-3 7-6(4) 1-6 7-6(11).#RG18 pic.twitter.com/lNCX6BPves — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2018