Nainggolan, intervista hot: “Le donne mi vogliono, difficile dire no anche se sono sposato: basta non farlo sapere”

3 giugno 2018

Il centrocampista della Roma Radja Nainggolan si confessa durante il programma televisivo belga Gert Late Night e sono concetti piccanti: “Le donne ti sbattono in faccia che ti vogliono. Difficile dire di no anche se sei sposato, basta non farlo sapere…”.

Il programma è noto per le interviste su temi da letto e recentemente era toccato alla moglie dell’attaccante napoletano Mertens: la bella Kat aveva svelato in quali luoghi a lei e al marito piace fare l’amore.

Questa volta tocca al belga-indonesiano, che è un uomo sposato. Come riporta il portale hln.be, gli viene dapprima chiesto: “Tutte le donne ti vogliono?”.

La risposta: “Sì, loro ti sbattono in faccia la loro disponibilità e a volte è difficile rifiutare”.

L’intervistatore va più a fondo e gli chiede: “Anche se sei sposato?”.

Sorprendenti le parole di Nainggolan: “Non sto dicendo di essere un angelo. L’unica cosa importante è che niente deve uscire fuori”.

Il giallorosso, escluso dalla lista del Belgio al Mondiale (si dice anche per motivi comportamentali), si è poi espresso così in merito al tema dell’omosessualità nel mondo del calcio: gli omosessuali ci sono, ma “non lo rivelano perché si vergognano. Oggi saresti finito in questo mondo, perché il calcio è noto per le belle donne”.