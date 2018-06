Brasile, cani salvati dalla strada istruiti come raccattapalle di tennis

1 giugno 2018

Raccolti dalle strade di San Paolo e accuditi, questi 4 cani ripagano trovandosi… un lavoro: in questo match di esibizione dell’Open Brasile 2016 sono impegnati come raccattapalle.

Come spiegato dall’addestratricee Andrea Beckert in un’intervista di qualche tempo fa, “questi cani erano stati maltrattati”.

Ed ha aggiunto: “Volevamo mostrare come i cani abbandonati possano anche venire adottati e addestrati”.

La parte più difficile? Andrea (nome femminile in Brasile, come in altri Paesi del mondo) non ha dubbi: “Non è facile insegnare ad un cane a prendere una pallina e poi… mollarla!”

Frida, Costela, Mel ed Isabelle, in ‘divisa’ formata da pettorina e bande arancioni alle zampe, hanno eseguito il loro compito alla perfezione.

