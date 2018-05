La Spagna celebra Lucarelli: “Il calciatore più leale del mondo, Neymar prenda esempio da lui”

31 maggio 2018

La Spagna celebra Alessandro Lucarelli, il capitano del Parma che ha accompagnato per mano la risalita della squadra dai dilettanti al ritorno in Serie A: “Il calciatore più leale del mondo, Neymar prenda esempio da lui” scrive marca.com, una dei siti più letti del Paese iberico.

Dopo 10 stagioni, a quasi 41 anni, Lucarelli ha appeso le scarpe al chiodo: “Ora posso ritirarmi felice”, perché il ‘suo’ Parma è tornato dove gli compete per il blasone che le deriva dai successi fra il 1991 ed il 2002, quando ha conquistato 3 Coppe Italia ed 1 Supercoppa Italiana ma soprattutto 1 Coppa delle Coppe, 2 Coppe UEFA ed 1 Supercoppa Europea.

Un palmarès incredibile ed unico per una provinciale, fino al ridimensionamento dovuto all’esplodere dello scandalo Parmalat: da quel momento Tanzi non può più investire, il club finisce in amministrazione controllata fino all’arrivo di Tommaso Ghirardi, che porta con una gestione disastrosa al fallimento del club, lasciando un attimo prima dell’ufficiale ‘affondamento’.

Il resto è storia recente: stipendi non pagati, la farsa Manenti e la serie D, ma Lucarelli non ha mai avuto dubbi: “Sono morto con il Parma e voglio rinascere con il Parma”, una delle frasi evidenziate da Marca, che ricostruisce tutta l”epopea’ dei gialloblù.

In 3 anni altrettante promozioni, grazie anche alla leadership tecnica e carismatica del capitano.

Anche i lettori spagnoli sembrano apprezzare a giudicare dai commenti, fra i quali si legge ad esempio: “Che mito! Molto più grande di Neymar e di molti altri che giocano solo per i soldi”.

C’è ancora spazio per le bandiere nel calcio moderno, nel campo e nel cuore degli appassionati.

